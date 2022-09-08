167 milyon TL destek verilen sinema faaliyetleri devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki aktif sinema ve tiyatro salonlarının sayısı ile 2020-2021 yıllarında sineme sektörüne verilen desteklere ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakan Ersoy, koronavirüs salgını başladıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 16 Mart 2020 itibarıyla durdurulup 1 Temmuz 2020'de başlatıldığını ve 20 Kasım 2020'de yine durdurularak, 1 Temmuz 2021'de başlatıldığını hatırlattı. Ersoy, "Faaliyetlere ilk başlama tarihi olan 1 Temmuz 2020 itibarıyla 265 sinema, ikinci başlama tarihi olan 1 Temmuz 2021 itibarıyla 333 sinema hizmet vermeye başlamıştır. 2021 yılı aralık ayı itibarıyla ise 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam etmektedir" dedi.

'YERLİ FİLM GÖSTERİM DESTEĞİ' KAPSAMINDA 167 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ



Bakan Ersoy ayrıca Covid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü 2020-2021 yıllarında 'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 159 sinema salonuna 16 milyon TL, 183 kültürel, sanatsal etkinliğe ve meslek birliklerine 56 milyon TL olmak üzere sinema sektörüne toplam 167 milyon 920 bin TL destek sağladıklarını kaydetti.



Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 608 kayıtlı özel tiyatro bulunduğunu ve bunlardan 105'inin aktif olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde de 23 ilde kullanılabilir düzeyde 54 tiyatro sahnesi bulunduğunu belirtti.