Bakan Ersoy: Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başındayız

Yeni binasında 4 Mayıs'tan itibaren ziyaretçilerini ağırlayan İstanbul Modern Sanat Müzesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gelen Ersoy, ziyaret öncesi yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ersoy, bayramda, gençlere önemli katkılar sağlayan İstanbul Modern'in yeni binasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla yad ettiğini kaydeden Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Cumhuriyet'imizi kuranlara borcumuzu ödeme gayretiyle Cumhuriyet'in 100. yılında, hedeflerimize ulaşmak adına gece gündüz demeden çalıştık. Bazı engellerle karşılaşsak da hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan inançla ve azimle tüm çalışmalarımızı tamamlamaya gayret ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezini yenilenen yüzüyle ayağa kaldırdıklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Tarihi açıdan derin anlamlar taşıyan Rami Kışlası'nı kütüphaneye dönüştürdük. Temelleri 19. yüzyılda atılan, en zor zamanlarda dahi sanatını icra eden, 1926 yılında Marsilya'dan Londra'ya, Helsinki'den Varna'ya konser gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızı yeni bir mekana kavuşturduk. Galata Kulesi'nde yaptığımız gibi alanında uzman isimlerle çalışarak Kız Kulesi'ni de restore ettik. İzmir'de tarihi Tekel Fabrikası'nı sanat merkezine dönüştürdük. Diyarbakır'da inançlara saygısı olmayan terör örgütleri tarafından tahrip edilen Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerini restore ederek yeniden ibadete açılmasını sağladık. Yurt dışında medeniyetimize ait eserleri restore ederek tarihimize sahip çıktık."

"20 YILDA 165 MÜZEYİ YENİLEDİK"

Bakan Ersoy, 20 yılda 165 müzeyi yenilediklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"59 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli neolitik koleksiyona sahip müzelerden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin restorasyonunu, yenilemesini gerçekleştirdik. Müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Özel müzelerin sayısını 89'dan 370'e yükselttik. Müzelerimiz Avrupa'da ödüller kazandı. Kültürel mirasın korunması adına yurt dışından 12 bin 16 tarihi eserin iadesini sağladık. Çalışmalarımızı sadece yerin üstünde değil altında da sürdürerek dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında yer aldık."

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 700'den fazla yerde kazı ve arkeolojik araştırma yapıldığını dile getiren Ersoy, Türkiye'nin, dünyada en çok kazı gerçekleştiren ülke sıralamasında birinci olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, 2004'te kurulan İstanbul Modern'in, Türkiye'nin sanatsal birikiminin küresel ölçekte paylaşılması ve geleceğe aktarılmasına aracılık ettiğini, farklı coğrafyalardaki üretimleri İstanbul'da bir araya getiren Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olduğunu belirtti.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın vefatının ardından, Oya Eczacıbaşı'nın daimi bir modern sanat müzesi kurma hedefini sürdürdüğüne işaret eden Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bölgedeki 4 No'lu antrepo binasının İstanbul Modern'e tahsis edilmesiyle müzeye kavuşan yapıda, 14 yıl boyunca çok değerli sanatsal çalışmalar hayata geçirildi. Bir süre faaliyetlerini başka bir yerde sürdüren İstanbul Modern'in bugün yeni müze binasına kavuşması, sanatseverleri olduğu gibi bizi de heyecanlandırıyor." diye konuştu.

"BİR HAYALLE ÇIKTIĞIMIZ YOLCULUĞUMUZ BUGÜN YENİ BİR ANLAM KAZANDI"

Müzenin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi özel bir günde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yıllar önce bir hayalle çıktığımız yolculuğumuz bugün yeni bir anlam kazandı." dedi.

Eczacıbaşı, 2004'te 4 No'lu antrepoda kurulan İstanbul Modern'in yoğun ve özverili çalışmaların sonucunda sanatseverlerle buluştuğunu vurgulayarak, "İstanbul'da eksikliği çok hissedilen modern ve çağdaş sanat müzesi kurma fikri, 1987 yılında düzenlenen ve organizasyonunda görev aldığım 1. İstanbul Bienali sonrasında ortaya çıktı. Bienalin gördüğü ilgi, bir sanat müzesi kurma girişimi için ilham kaynağı oldu. Müzeye uygun mekan bulma çabalarımız yaklaşık 17 yıl sürdü. Tüm bu süre zarfında başvurduğumuz makamlardan ya onay alamadık ya da bulunan mekanlar sanat müzesi için uygun olmadı." ifadelerini kullandı.

8. İstanbul Bienali'nde kullanılan 4 No'lu antreponun müze için uygun olacağını düşündüklerini dile getiren Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"O zaman oldukça harap bir halde olan binanın müzeye tahsis edilmesi için verdiğimiz mücadeleyi çözüme kavuşturan kişi, dönemin başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. İstanbul'a modern ve çağdaş sanat müzesi kazandırma hayalimizi, kendisinin desteği ve talimatıyla çok kısa sürede gerçeğe dönüştürebildik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul Modern, 11 Aralık 2004'te kapılarını açtığı günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılandı. Müzemiz her yaştan ziyaretçiden ilgi gördü. Özel sektör, yerel ve kamu desteğinin sinerjisiyle hayata geçen İstanbul Modern'in ne kadar önemli bir ihtiyacı ve beklentiyi karşıladığını gördük. O tarihten sonra pek çok ilki gerçekleştirdiğimiz İstanbul Modern'de Türkiye'den ve dünyadan sanatçıları ziyaretçilerle buluşturmanın yanı sıra modern ve çağdaş sanatı geniş kitlelere tanıştırmak ve sevdirmek en temel önceliklerimizden biri oldu."

Tören öncesi, müzenin eski ve yeni halinin yer aldığı video da gösterildi.