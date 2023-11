Bakan Ersoy: Kazılar için 115 milyon liralık finansman desteği sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Kültür Yolu Festivali ve kazı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Antalya'da 19 ören yeri ve kazı noktası bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, kazılar için çok ciddi bütçe aktarımlarına başladıklarını belirterek, "Ören yerlerinde kazı yapıyoruz, çıkan eserleri ayağa kaldırmak için restorasyon yapıyoruz ve tanıtıyoruz. Sadece bu yıl kazılar için 115 milyon liralık finansman desteği sağladık. Kazı başkanlarına sınırlandırma yapmıyoruz. 'Yeter ki projelendirin' diyoruz. Kazı başkanları da yoğun bir çalışma içerisinde" dedi.



Turizmde üst yapıları yanı sıra altyapılara önem verdiklerini aktaran Bakan Ersoy, turizm bölgelerinde altyapılara da ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekti. Ersoy, Antalya'da belediyelerin yapamadıkları altyapılarını protokolle devraldıklarını, Serik ve Kemer ilçelerinde bu çalışmaları gerçekleştirip yatırım finansmanlarının tamamının bakanlık olarak karşılandığını söyledi.



3 yıl önce başladıkları Kültür Yolu Festivali'ne her yıl il sayısını artırarak devam ettiklerini ifade eden Ersoy, festivalin amacının, vatandaşın kültüre sanata erişimini kolaylaştırmak, kültür sanat etkinliklerini artırmak, sanatçıya destek olmak ve festivalin yapıldığı şehrin turizm potansiyelini ön plana çıkararak başta Türkiye olmak üzere dünyada markalaşmasını sağlamak olduğuna vurgu yaptı.



Bakan Ersoy, bu yıl festivalin 5 Ağustos'ta Kapadokya ile başladığını hatırlatarak, "Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla etkinlikleri de 100 güne yaydık. Önümüzdeki seneden itibaren çok daha geniş bir zaman aralığına yayacağız. İlkbaharda başlayıp, son balarda tamamlayacağız. Şehirlerin turizmlerinde düşük sezonuna, sezon öncesi ve sezon sonu dönemlerine denk getirmek istiyoruz, sezonun uzamasını hedefliyoruz. Sektör ve esnaf açısından da çok faydalı oluyor" diye konuştu.



Antalya'daki festival için de zengin bir program hazırladıklarını aktaran Bakan Ersoy, "3 yaşından 90 yaşına kadar her kesime hitap edecek etkinliklerin olacak. Dijital sanata da ağırlık vereceğiz. Karada, havada, denizde her noktada etkinlik planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.