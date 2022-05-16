Bakan Ersoy: Yenikapı’da yeni port için çalışmalara başlandı

"200'ÜN ÜZERİNDE GEMİ REZERVASYONU NEDENİYLE YENİKAPI'DA YENİ BİR PORT İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Bakan Ersoy, "Türkiye'miz attığımız adımlarla homeport haline geldi. Kruvaziyer turizmi için gelecek turistler önce, birkaç gün konaklayarak İstanbul'un gastronomi, alışveriş ve kültür sanat zenginliklerini deneyimleyebilecekler. Bu da çok çok önemli. Ardından da Galataport'ta kendilerini bekleyen kruvaziyer gemisiyle seyahatlerine devam edecekler. Homeport olduğunuz zaman geminin ana çıkış noktası ya da varış noktası oluyorsunuz. Öyle olduğunuz zaman turistler birkaç gün önceden geliyor ya da varış noktasında da birkaç gün daha kalıp İstanbul'u da gezme şansı yakalıyorlar. Kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olması da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı'da yeni bir port için çalışmalara başlandı" şeklinde konuştu.