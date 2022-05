Bakan Ersoy: Yenikapı’da yeni port için çalışmalara başlandı

"GO TÜRKİYE SİTEMİZ 80 MİLYON TIKLAMA ALDI"

Bakan Ersoy, "Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her özgünlüğü ve değeri anlattık. Go Türkiye sitemiz geçen yıl yaklaşık 80 milyon tıklanma aldı. Bu yılki hedefimiz 200 milyon tıklanma. Şu an dünyada açık ara en çok tıklanma alan ülke turizm tanıtım sitesi. Go Türkiye platformu hakkında güncel bilgiler vermek gerekirse, 2022 yılının ilk 4 buçuk ayında toplam tekil ziyaretçi sayısı 62 milyon oldu. Son 1 aydaki tekil ziyaretçi sayısı ise 5,6 milyona ulaştı" diye konuştu.