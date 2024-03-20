Bakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde, bugün Brüksel'de düzenlenecek 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılıyor. Zirvede ileride hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye'nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağı aktarılacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi hakkında bilgi verilecek. Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, 1. Nükleer Enerji Zirvesine nükleer enerjiden geleneksel olarak istifade eden ülkeler ile bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği belirtildi. Zirvede birçok ülkenin, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü vurgulaması bekleniyor. Zirve, Türkiye'nin, enerji güvenliğine dair bakış açısı, politikaları ve bölgenin enerji güvenliğine katkıları hakkında uluslararası topluma bilgi aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için fırsat sunuyor.