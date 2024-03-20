Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılıyor
Giriş Tarihi: 21.3.2024

Bakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılıyor

ANKARA
Bakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde, bugün Brüksel'de düzenlenecek 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılıyor. Zirvede ileride hem konvansiyonel nükleer santrallerin hem küçük modüler reaktörlerin Türkiye'nin enerji güvenliğinin temel bir unsuru olacağı aktarılacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi hakkında bilgi verilecek. Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede, 1. Nükleer Enerji Zirvesine nükleer enerjiden geleneksel olarak istifade eden ülkeler ile bu alanda kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen ve nükleer enerjiye geçecek ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği belirtildi. Zirvede birçok ülkenin, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü vurgulaması bekleniyor. Zirve, Türkiye'nin, enerji güvenliğine dair bakış açısı, politikaları ve bölgenin enerji güvenliğine katkıları hakkında uluslararası topluma bilgi aktarmak ve fikir alışverişinde bulunmak için fırsat sunuyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA