Bakan Göktaş açıkladı! Aile Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberleri...Halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, bu ay toplam 4 milyar lira Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.