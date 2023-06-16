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Giriş Tarihi: 16.6.2023 12:46

Bakan Göktaş: İhtiyaç sahibi hanelere 4,5 milyar TL ödeme yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

DHA
Bakan Göktaş: İhtiyaç sahibi hanelere 4,5 milyar TL ödeme yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL ile 1250 TL arasında destek verdiklerini ifade etti.

Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve destek programının da bunun örneği olduğunu vurgulayan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.

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Bakan Göktaş: İhtiyaç sahibi hanelere 4,5 milyar TL ödeme yaptık
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