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Giriş Tarihi: 28.7.2023 19:25 Son Güncelleme: 28.7.2023 21:04

Bakan Işıkhan duyurdu! 5 ilde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi illerinden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

DHA
Bakan Işıkhan duyurdu! 5 ilde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



SGK DA AÇIKLADI

Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 69'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği; afet bölgesinde yaşayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu iller ile ilçelerinde ve bu iller ile ilçeler dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında 'doğal afet' provizyonu alınması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı',

'ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı', 'tıbbi malzeme katılım payı' alınmaması; afet bölgesinde bulunan kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/ merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması hususlarında düzenlemeler yapılmıştır. Depreme bağlı olumsuz etkilerin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ediyor olması nedeniyle yukarıda yer alan düzenlemelerin 31 Temmuz 2023 tarihinden 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."

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Bakan Işıkhan duyurdu! 5 ilde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
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