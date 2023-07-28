Bakan Işıkhan duyurdu! 5 ilde GSS kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı





SGK DA AÇIKLADI



Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:



"5510 sayılı Kanunun 69'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği; afet bölgesinde yaşayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu iller ile ilçelerinde ve bu iller ile ilçeler dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında 'doğal afet' provizyonu alınması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı',