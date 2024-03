Bakan Işıkhan: İstihdam son 22 yılın zirvesinde

Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonu'nda kentteki iş insanlarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin tarihi, konumu, tarımı ve endüstrisiyle önemli illerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, iş insanlarının fikir, görüş ve değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldıkları her konuda her daim istişareyi, iletişimi ve diyaloğu ön planda tutmaya gayret ettiklerini anlatan Işıkhan, "Birlik ve beraberlik ruhuyla başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi, küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Kırıkkale'nin büyük bir potansiyeli var ve Türkiye Yüzyılı'nda çok önemli bir merkez haline geleceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

2023'TE İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 31 MİLYON 632 BİNE ULAŞTI

Işıkhan, 2023'e ilişkin iş gücü verilerinin açıklandığını, geçen yıl işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini anımsattı.

Toplam işsizlik ve genç işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğine dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam ve iş gücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Geçen yılın özeline baktığımızda ise 2023 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinde 2005 yılına göre, 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana gelmiştir. Yıllar içerisinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu ivme 2023 yılında da devam etmiş, istihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşmiştir."

Bakan Işıkhan, 2005'ten 2023 yılına gelindiğinde istihdam oranının 8,3 puan arttığı bilgisini verdi.

Sanayi istihdamının 2005'te 4 milyon 140 bin kişiyken 2023'te 6 milyon 711 bin kişi olarak gerçekleştiğini kaydeden Işıkhan, şunları söyledi:

"Ülkemizin sanayi alanındaki atılımlarının iş gücü istatistiklerine önemli bir yansıması olduğunu görmekteyiz. Hizmet sektöründe 2005 yılında hizmetler istihdamı 9 milyon 176 bin kişiyken 2023 yılında ise 18 milyon 230 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, hizmetler alanındaki ekonomik büyümenin net bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına düşen gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerini görmüştür."

"KALKINMA YERELDEN BAŞLAR"

Işıkhan, Kovid-19 salgınına, bölgedeki savaşlara ve geçen yıl yaşanan asrın felaketine rağmen doğru yolda olduklarını ve vatandaşları asla mağdur etmeden hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu vatandaşların desteğiyle başaracaklarını dile getiren Işıkhan, "Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. 'Kalkınma yerelden başlar' gerçeğine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki kalkınma, büyüme ve gelişim yerelden başlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim vizyonunun da belediyecilikten geldiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin, ülkede belediyecilik anlayışını değiştirdiğini ve milleti gerçek belediyecilikle tanıştırdığını belirten Işıkhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu farkındalıkla inşallah 31 Mart akşamı itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizin gerçek belediyecilikle ülkemizin kalkınmasına köstek değil, destek olacağı yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta Kırıkkale merkez ve tüm ilçelerin de gerçek belediyecilikle yola devam edeceğine inanıyorum. Mehmet Saygılı başkanım, bir Kırıkkale sevdalısı olarak bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Kırıkkale'nin bir kez daha bu görevi AK Belediyecilik vizyonuyla Mehmet başkanımıza vereceğine inanıyorum."

Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, kamu kurumlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Öte yandan, Vali Mehmet Makas'ı da ziyaret eden Bakan Işıkhan, Valilik önünde çiçekle karşılandı, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Işıkhan, bir süre görüştüğü Vali Makas'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.