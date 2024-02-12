Bakan Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam verilerine dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız %48,8 olarak gerçekleşti.
İşsizlikte ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor.
İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz."