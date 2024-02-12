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Giriş Tarihi: 12.2.2024 15:01 Son Güncelleme: 12.2.2024 15:04

Bakan Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ülkemizin son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam verilerine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız %48,8 olarak gerçekleşti.

İşsizlikte ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor.

İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz."

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Bakan Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı
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