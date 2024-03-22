Bakan Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da erişecek

Bakan Kacır, şöyle dedi:

"Türkiye'nin öz evlatları, alın teriyle Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Kızılelma ve Kaan üretti, gökyüzüne Türk'ün imzasını attı. Bu isimlerini saydığımız, adeta Ergenekon destanından bu günlere gelen uçak ve helikopter isimleri, her biri yüksek teknoloji sistemi ve bu kadar farklı sistemi peşi sıra gökyüzüyle buluşturabilen dünyada ikinci bir ülke yok. Bizim gençlerimiz, önleri açıldığında, engelleri kaldırıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyor. Bu inançla bizim her daim en büyük önceliğimiz sizin yanınızda olmak, önünüzü açmak, sizi engellemeye kalkanlara izin vermemek. Bu anlayışla TEKNOFEST'leri düzenliyoruz. Havacılıkta nasıl başarılı olduysak uzay teknolojilerinde benzer başarı elde edelim."

Türkiye'nin uzayla ilgili ilk adımlarının Turgut Özal'ın ODTÜ yerleşkesinde kurdurduğu enstitüyle atıldığını dile getiren Kacır, 1980'lerde, 1990'lardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle bu yılların kaybedildiğini ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin, geliştirme sürecindeki Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen ve üretebilen 10 ülkeden biri olacağına işaret ederek, "Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da erişecek. Milli Uzay Programı'nda ilan ettik, inşallah projeyi de gençlerimiz gerçekleştirecek. Biz ülkenin insan kaynağına ve beşeri sermayesine güveniyoruz, inanıyoruz. Bütün yatırımlarımızı ve sermayemizi bu alanlara yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu astronot Gezeravcı ile gerçekleştirdiğini söyleyen Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin önemli işlere imza atacağını, ülkeyi daha ileri seviyeye taşıyacağını kaydetti.

Alper Gezeravcı da gençlere uzay yolculuğundaki deneyimlerini ve duygularını anlattı.

Bakan Kacır, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.