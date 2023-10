Bakan Kacır: Çevreci projeler ‘Öncelikli Yatırımlar’ kapsamında değerlendirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ankara'da bir otelde düzenlenen Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Programda pek çok Asya ülkesinin temsilcisi de yer aldı. Asya ve Pasifik'te verimliliği artırarak sosyoekonomik gelişime katkı sağlama misyonuyla 1961 yılında Tokyo'da kurulan AVT, karşılıklı iş birliği içinde Asya ülkelerinde verimliliğin artırılması amacını güdüyor. Bu çerçevede bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çevreci projelerin 'Öncelikli Yatırımlar' çerçevesinde değerlendirileceğini duyurdu.



"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN HER ALANDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİYORUZ"



Asya Verimlilik Teşkilatı'nın işleyişi ve program değerlendirmesine ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl faaliyetleri değerlendirirken, diğer yandan Teşkilat'ın önümüzdeki iki yıllık programını planlayacağız. Tüm dünyada kamu otoritelerinin ve işletmelerin ajandalarında en üst sırada yer alan ikiz dönüşümün, sürdürülebilirlik ve verimlilik noktasında sunduğu fırsatları masaya yatıracağız. Dünya, son zamanlarda derin krizleri art arda yaşıyor. Koronavirüs salgınından savaşlara, gıda krizlerinden enerji darboğazına kadar pek çok sorun iç içe geçmiş durumda. İklim değişikliğinin etkileri ise her geçen gün daha derinden hissediliyor. Bizler, bu sorunların ancak küresel iş birliği zemininde ve kararlı politikalarla çözüme kavuşabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel sorunların çözümü için her alanda uluslararası iş birlikleri geliştiriyoruz" açıklamasında bulundu.



"ÜRETİMDE YÜZDE 140'A VARAN ARTIŞ, ÜRÜN MALİYETLERİNDE YÜZDE 18'E KADAR TASARRUF SAĞLADI"



Dünyada kaynakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Kacır, kaynakların adil paylaşımını önemsediklerini belirterek, "Bu yaklaşımla, küresel sorunların çözümü için verimlilik odaklı yeni teknolojileri en etkin araçlardan biri olarak görüyoruz. Müreffeh bir geleceğin ve sürdürülebilir bir büyümenin temelinde verimlilik, verimliliğin temelinde ise dijital ve yeşil dönüşüm yer alıyor. Verimlilik odaklı projeleri ve uygulamaları desteklemek için dijital ve yeşil dönüşümde önemli programlar yürütüyoruz. İşletmelerimizin verimliliğinin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına Model Fabrikaları hayata geçiriyoruz. Bu işletmeler; verimlilikte yüzde 76'ya ve üretimde yüzde 140'a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde 18'e kadar tasarruf sağladı. Elde edilen rakamlar, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Bu nedenle; bugün 8 olan model fabrika sayımızı, önümüzdeki dönemde 14'e çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca verimliliklerini artırmak isteyen akademi ve kamu dünyasıyla birlikte özel sektörün yenilikçi projelerini de TÜBİTAK eliyle destekliyoruz. Bu kapsamda son 20 yılda, verimlilik alanında 2 binden fazla projeye 5,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık" diye konuştu.



"ATIKLARIN AZALTILMASI GİBİ UYGULAMALARI 'ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR' KAPSAMINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Son yirmi yılda destek programları çerçevesinde yeşil dönüşüm alanında 2 bin 200'den fazla projeye 5,8 milyar liralık destek sağladıklarını belirten Kacır, "Ülkemizin güçlü üretim altyapısının daha yeşil ve rekabetçi bir yapıya kavuşması adına organize sanayi bölgelerimizi 'yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına' dönüştürüyoruz. OSB'lerimizde yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için 300 milyon dolarlık finansman ile 'Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi' başlattık. Bu kapsamda yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanım, GES, sıfır atık, biyogaz tesisi gibi alanlarda projeleri destekleyeceğiz. Kısa süre için de hayata geçireceğimiz 'Yeşil Dönüşüm Destek Programı' ile de sanayimizin yeşil dönüşümünü sağlayacak; enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, hammadde verimliliğinin artırılması, atıkların azaltılması gibi uygulamaları 'Öncelikli Yatırımlar' kapsamında değerlendireceğiz. Verimlilik alanında uluslararası iş birliklerinin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.