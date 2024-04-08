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Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:41 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:42

Bakan Kacır: En hızlı yükseliş yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün açıklanan sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, anayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Bakan Kacır, "En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kacır: En hızlı yükseliş yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretim endeksi şubatta yüzde 3,2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız."

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Bakan Kacır: En hızlı yükseliş yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti
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