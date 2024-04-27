Bakan Kacır: KOSGEB şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak





"MEGA YATIRIMLAR İÇİN TEŞVİK PROGRAMLARI İLAN EDECEĞİZ"



2030 yılı için hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Kacır, "100 bin tekno girişim Türkiye'den doğacak, bunların en az 100'ü milyar dolar değeri aşacak ve 'unicorn', bizim değimimizle 'Turkcorn' olacak. KOSGEB şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu'nun tüm şehirlerinden yeni girişimciler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde genç ve kadın girişimcilere buluşacak. Bunu da ilk kez açıklamış oldum. TOGG'un başlı başına varlığının Türkiye için çok kıymetli olduğunu bilerek hareket ettik. Bundan sonra da hem TOGG'u hem de benzer başarı hikayelerini ortaya çıkarmak için paradigma değişimlerini hedefleyen işler yapmaya devam edeceğiz. 2030'a geldiğimizde Türkiye'de satılan araçların en az yüzde 35'inin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlardan olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye'yi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçeklerde rekabet edebilecek mega yatırımlar için teşvik programları ilan edeceğiz. Bu teşvik programı aslında tüm saydığımız alanlarda hali hazırda sürdürdüğümüz yatırımcı görüşmelerinde eminim Türkiye'nin hızlanmasına yardımcı olacak. Türkiye bu alanlarda yeni yatırımlar kazanacak" ifadelerini kullandı.