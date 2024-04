Bakan Kacır: KOSGEB şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son teknoloji inovatif ürünlerin buluşma noktası olan SDN Summit etkinliğine katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önde gelen teknoloji üreticileri ve girişimcileri bir araya geldi. SDN Summit etkinliğinin 27-28 Nisan tarihine kadar süreceği öğrenildi.



"HER YIL 300'DEN FAZLA TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİNE 900 BİN LİRA DESTEK OLUYORUZ"



Türkiye'nin Teknoloji Yolculuğu'ndan bahseden Bakan Kacır, "Yapay zeka geliştiricileri, Türkiye'deki süper bilgisayarlardan etkin şekilde faydalanma imkanına sahip olacaklar. Avrupa Yüksek Başarımlı Bilgisayar Ortaklığı'na dahil olduk. İspanya'da kurulan dünyanın en büyük 8. süper bilgisayarının Türkiye olarak ortağıyız. Özellikle fikir aşamasındaki girişimci adayların fonlanması ve desteklenmesi konusunda kamu olarak çok sayıda program uyguluyoruz. 10 binden fazla teknoloji girişimi var. Bu 10 binin 2 bin 500'e yakını da kuluçka girişimleri. Dev bir ekosistem inşa etmişiz. Şu an Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir girişimci yola çıkarken eş zamanlı olarak kendisine sunulan 100'e yakın kuluçka ve hızlandırma programından birini seçip başvuru yapabilir. Her yıl 300'den fazla teknoloji girişimcisine 900 bin lira destek oluyoruz, sadece yüzde 3 hisse karşılığında. Ben gerçekten genç kardeşlerimin girişimciliği, kariyer yolculuklarında önemli bir alternatif olarak görmelerini arzu ederim" dedi.