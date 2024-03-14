Bakan Kacır: Savunma sanayisinde 80 binden fazla Türk mühendisi omuz veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde 80 binden fazla Türk mühendis ve teknisyenin milli projelere omuz verdiğini, Türkiye'nin kritik uzay teknolojilerini daha ileri düzeye çıkaracak bilim insanı, mühendis ve girişimcilerin gençler arasından çıkacağını söyledi.

Bolu'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Kacır'ı, Vali Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Kacır, Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'na da katılan Kacır, öğrencilerin açtığı teknoloji stantlarını gezdi, fotoğraf çektirdi. Kacır'a, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da eşlik etti.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, 86 milyon nüfusun 43 milyonunun 33 yaşından genç olduğunu, 21 yaşın altında 27 milyon öğrenci, genç ve çocuğun bulunduğunu aktararak, Avrupa'nın ortanca yaşının ise 43 olduğunu belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bütün çalışmaların öznesinin Türk gençliği olduğunu vurgulayan Kacır, "Tam bağımsızlık mayasıyla kurulmuş cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmamızı sağlayacak işlere sizler öncülük edecek, sizler imza atacaksınız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, Türk gençliğinin önünü açtığımızda, onların yanında olduğumuzda, önlerindeki engelleri kaldırdığımızda gençlerimizin başaramayacağı hiçbir şey yok. Bunu Türkiye'nin gençleri, savunma sanayinde, milli havacılıkla ispat ettiler." dedi.

Kacır, 2000'li yıllarda Türkiye'nin, teknolojinin hangi istikamete evrildiğini erken aşamada tespit edip değişime hızla hazırlanarak insansız hava araçlarında muazzam başarı ortaya koyduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bayraktar TB2 ve TB3, ANKA, AKSUNGUR, AKINCI, ANKA 2, ANKA 3, KIZILELMA, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY ve KAAN. Bunu sizler gibi gencecik, pırıl pırıl bu ülkenin öz evlatları başardı. Demek ki, güçlü irade olduğu zaman Türk milletinin evlatları, Türkiye'nin mühendisleri, teknisyenleri dünyanın en iyi işlerini başarabilecek kabiliyetteler. İnanıyoruz ki, bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaksınız ve bize düşen, çalışmalarınızın, hayallerinizin, araştırma ve geliştirme projelerinizin önünü açmak. Önünüzdeki tüm engelleri bertaraf etmek ve yanınızda, arkanızda her daim durmak."

Gençlerin ufkunu uzayın sınırlarına, gökyüzünün sınırlarının ötesine erişmesini arzu ettiklerini dile getiren Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu bu hedefle gerçekleştirdiklerini, Alper Gezeravcı'nın uluslararası uzay istasyonuna giderek ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çıkarmasının ve Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 farklı deneyi orada icra etmesinin gençlerin geleceği için yapıldığını vurguladı.

Kacır, Türk gençliğinin, bütün bu hedeflerin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğine işaret ederek, "İnşallah önümüzdeki dönemde, havacılıkta, savunma sanayinde nasıl başarı hikayeleri yazmışsak uzay bilim ve teknolojilerinde de benzer başarı hikayesini yazacağız. Bugün savunma sanayisinde 80 binden fazla Türk mühendisi, Türk teknisyeni milli projelere omuz veriyor. Türk bilim insanları milli projelere istikamet veriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerin arasından Türkiye'nin kritik uzay teknolojileri projelerinde rol üstlenecek ve Türkiye'nin bu alanda attığı adımları çok daha ileri düzeylere taşıyacak nice bilim insanları, mühendisler, girişimciler yetişecek." şeklinde konuştu.

"MİLLİ HİBRİT ROKET MOTORLARIYLA AYA ERİŞME HEDEFİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kacır, büyümeye devam eden uzay alanında küresel düzeyde yıllık 600 milyar dolarlık ekonomiden bahsedildiğini, bu pastadan yüzde 10 pay almanın 60 milyar dolar anlamına geldiğine değinerek, son 20 yılda milli görüntüleme uydularını geliştiren ve üretebilen Türkiye'nin bunu da başarabileceğinin altını çizdi.

Ortak üretimden RASAT ve GÖKTÜRK yerli uydularının yapımına ulaştıklarına dikkati çeken Kacır, geçen yıl yüksek çözünürlüklü İMECE uydusunu kritik alt sistemleriyle ürettiklerini ve halihazırda kullanımda olduğunu anımsattı.

Kacır, İMECE'nin 600 kilograma yakın ve yaklaşık 600 kilometrede görev yaptığını, birkaç ay içerisinde uzaya gönderilecek ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın ise 36 bin kilometrede görev yapan 4,5 tonluk daha sofistike teknoloji olduğunu, Türkiye'nin bu başarıyla dünyada bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri haline geleceğini söyledi.

Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği milli hibrit roket motorlarıyla aya erişme hedefini gelecek yıllarda adım adım gerçekleştireceklerini belirten Kacır, gençlerden, bu alanda öz güvenlerini kırmak isteyenlere asla prim vermemelerini istirham etti.

Bakan Kacır, "Biz bu ülkenin hiçbir çocuğunun, başka milletlere ait olduğu gerekçesiyle herhangi bir hayali kurmaktan vazgeçmesini asla istemiyoruz. İnşallah bu ülkenin gençleri, mühendisleri, bilim insanları, girişimcileri bilecekler ki, alanlarında gayret ettiklerinde onların yanlarında duran sağlam bir irade var. Devletleri her zaman onların arkalarında ve bu ülkede dünya çapında işler başarılmaya devam edilecek." ifadesini kullandı.

Programı kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde sanayiciler ve iş insanlarıyla basına kapalı görüşen Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.