Bakan Kacır: Savunma teknolojisi bize bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini gösterdi

2030 YILINA GELDİĞİMİZDE EN AZ 100 TURKCORN YANİ MİLYAR DOLARLARI AŞAN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ



Bakan Kacır, konuşması sonrasında etkinliği değerlendirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Bugün, 60'tan fazla şehrimizde yükselen 101 Teknopark'ımız, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren 1600'den fazla ARGE ve Tasarım Merkezi ve 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimimiz ve nihayetinde 270 bini aşan ARGE insan kaynağımızla muazzam bir kapasite inşa etmiş durumdayız. Bu kapasite her geçen gün yeni neticeler yeni sonuçlar doğurmaya devam ediyor böylelikle Türkiye teknoloji geliştiren üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Biz nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülkeyiz, Avrupa'nın pek çok ülkesinden 10-15 yaş daha genç ve son derece dinamik bir nüfusa sahibiz, o vakit yapmamız gereken en önemli iş gençlerimizin önünü açmak, girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak, ihtiyaç duydukları tüm imkanları seferber edebilmek. Finansman kaynaklarından altyapıya teknoloji girişimciliğini Türkiye'de geliştirmek adına pek çok işi bu anlayışla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.