Bakan Kacır: Savunma teknolojisi bize bir mucizenin nasıl gerçekleşeceğini gösterdi

Take Off'u çok önemli bir organizasyon olarak değerlendirdiğini belirten Bakan Kacır, "Geçtiğimiz yıllarda Teknofest'in bir yan etkinliği olarak gerçekleşen Take Off, bu yıl zirveye 200'den fazla teknoloji girişimi katıldı ve bunların 79'u Teknofest'lerden doğan girişimler. Her zaman vurguluyoruz; Teknofest'ler Türkiye'nin girişim fabrikasına dönüşüyor. Teknofest'lerde çok erken yaşlarda girişimcilik projelerinin tohumlarını eken girişimcilerimiz şimdi Take Off vesilesiyle yatırımcılar ve kurumsal iş liderleriyle buluşuyor ve girişimlerini büyütme imkanına kavuşuyor. Biz Türkiye'de 2030 yılına geldiğimizde 100 bin tekno girişimin kurulması ve bunun en az 100'ünün Turkcorn yani milyar dolarları aşan teknoloji girişimleri olmasını hedefliyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalar, bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıracak" dedi. Kacır alanda bulunan stantları ziyaret ettikten sonra kongre merkezinden ayrıldı.