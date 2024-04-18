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Giriş Tarihi: 18.4.2024 14:04 Son Güncelleme: 18.4.2024 14:06

Bakan Kacır: Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek adımları hep birlikte atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sektörlerin rekabet gücünü yükseltecek, AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerini artıracak, markalaşmayı güçlendirecek adımları hep birlikte atmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA
Bakan Kacır: Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek adımları hep birlikte atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil ve ayakkabı sektörünün temsilcileriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, paylaşımında, "Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek, AR-GE ve inovasyon kabiliyetini artıracak, markalaşmayı güçlendirecek adımları hep birlikte atmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, mesleki eğitim ve istihdam, markaları korumaya yönelik adımlar önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kacır: Sektörlerimizin rekabet gücünü yükseltecek adımları hep birlikte atacağız
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