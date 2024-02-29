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Giriş Tarihi: 29.2.2024 15:37 Son Güncelleme: 29.2.2024 15:37

Bakan Kacır: Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkat çekerek "13 bin 110 dolar kişi başı milli gelir, 1 trilyon 118 milyar dolar milli gelir ile Türkiye'miz yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ediyor." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kacır: Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"2023'te ülkemizdeki yatırımlar yüzde 8,9 arttı, ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. 13 bin 110 dolar kişi başı milli gelir, 1 trilyon 118 milyar dolar milli gelir ile Türkiye'miz yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ediyor."

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Bakan Kacır: Türkiye ekonomisi 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor
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