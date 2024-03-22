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Giriş Tarihi: 22.3.2024 12:08 Son Güncelleme: 22.3.2024 12:11

Bakan Kacır: Ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına ilişkin "Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kacır: Ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, "Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz."

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Bakan Kacır: Ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz
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