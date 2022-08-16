Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu’ndan yaklaşık 9 milyon araç geçiş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, son 20 yılda ulaşımın her alanına yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerini belirtti.

Ülkenin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7 gün 24 saat çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu" değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, otoyol ringinin bir parçası olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 275 kilometresi ana gövde, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 330 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.