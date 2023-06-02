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Giriş Tarihi: 2.6.2023 12:50

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı treni ile 125 binden fazla kişi yolculuk yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açtıkları Ankara-Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

DHA
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı treni ile 125 binden fazla kişi yolculuk yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas hızlı tren hattının mega projeler arasında yer aldığını belirterek, bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade etti. Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefiyle çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, açıldığı günden bugüne kadar Ankara-Sivas hızlı tren hattında gerçekleştirilen seferlerle 125 binden fazla yolcuyu taşıdıklarını açıkladı.

Karaismailoğlu, güzergahta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu hatırlatarak, projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını belirtti.

Bu hatla İstanbul-Sivas arasında da seyahat imkanının sağlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerine ulaştırıyoruz. Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik. Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı treni ile 125 binden fazla kişi yolculuk yaptı
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