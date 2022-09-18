Bakan Karaismailoğlu Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi

Toplantıda denizcilerin sorun ve talepleri dinlendi. Bodrum'daki denizciler, ilçedeki tekne bağlama sorununa dikkati çekerek İçmeler bölgesine yapılması planlanan liman için destek istedi. Toplantı sonunda Bakan Karaismailoğlu'na Bodrum'a özgü hediyeler takdim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bodrum Liman Başkanlığını da ziyaret etti.