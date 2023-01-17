Bakan Karaismailoğlu, Demiryolu ağımızı 13 bin 150 kilometreye yükselttik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren çalışmalarını yerinde inceledi. Yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Demiryollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık. Son 20 yılda Ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısı için harcadığımız 1 trilyon 653 milyar liranın 346,6 milyar lirasını demiryollarımızın imarına ve gelişmesine ayırdık. Mevcut demiryolu ağlarımızın tamamını yeniledik ve demiryollarımıza çağ atlatan projeler gerçekleştirdik. Bu süreçte; hızlı tren projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demiryolu sanayisinin geliştirilmesi, için büyük gelişmeler kat ettik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan "Tek Yol Tek kuşak" girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Marmaray ile Pekin'den Londra'ya kadar en güvenli, en kısa, en ekonomik uluslararası demiryolu koridoru oluşturduk."

TÜRKİYE FOTOĞRAFINI DAHA DA NETLEŞTİRMEKTEYİZ

"Projemiz aynı zamanda ihalesini yaptığımız Ankara Kayseri HT tren hattımızın Ankara Yerköy kesimini de kapsamaktadır Ankara-Sivas HT hattı sadece bir hat olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz."

T15 TÜNELİ ŞANTİYESİNDEYİZ

Demiryolu ağımızı 13 bin 150 kilometreye yükselttik. Ülkemizi Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında ilk defa Ankara-Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren hattımızın da ilave edilmesi ile Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın önemli parçası daha tamamlanmış olacak. Şu anda Ankara-Sivas HT hattı kapsamındaki Elmadağ ilçesi ile Yahşihan ilçeleri arasında bulunan Hisar ve Bedesten köyleri arazisinde ki T15 tüneli şantiyesindeyiz."

HIZLI TREN KONFORU İLE TANIŞTIRACAĞIZ

"İncelemede bulunduğumuz T15 Tünelimiz, Ankara-Kırıkkale- Yozgat- Sivas HT hattının önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Hızlı tren hattımız, saatte 250 kilometre hıza uygun hat özelliğine sahip olacak. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi ise 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas Hızlı demiryolu hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası da olacak. Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas HT Hattı projesi ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforu ile tanıştıracağız."

27,2 KM OLAN 49 ADET VİYADÜK İNŞA ETTİK

"Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizdeki yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımız da yüksek hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuşacak. Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktık. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı proje de ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapıları inşaa ettik. Çok zorlu bir coğrafya üzerinde; toplam uzunluğu 66 km olan 49 adet tünel ve 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa ettik."

1.630 KM RAY SERİMİ YAPTIK

"5 bin 125 metre ile projenin en uzun tünelini Akdağmadeni bölgesinde, 2 bin 220 metre ile en uzun demiryolu viyadüğünü ise Çerikli/Kırıkkale'de inşa ettik. 90 metre ile Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demiryolu viyadüğü ile 88 metre yükseklik ile Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğü de Elmadağ'da inşa edildi. Hızlı tren hattımızda ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 630 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulaması gerçekleştirdik. Yine proje kapsamında; Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık.

ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAYACAĞIZ

"Bildiğiniz üzere projenin 315 kilometrelik Balışeyh-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmalar daha önceden tamamlamıştık. Şu anda kalan 78 kilometrelik Kayaş-Balışeyh arasındaki çalışmalara süratle devam ediyoruz. Buradaki işlerimizde bitti diyebiliriz. Bu kesimde bulunan son tüneli de tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geldik. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Artık hızlı tren konforuyla seyahat etme imkânına Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de ikamet eden vatandaşlarımızın da kavuşmasını hedefliyoruz.

EMEĞİ GEÇEN HERKESİ TEBRİK EDİYORUM

"Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Ankara-Sivas HT Hattı da hem ülkemizde hem de dünyada yeni atılımlara ilham verecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor, projemizi bu aşamaya getiren tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları ve işçisinden mühendisine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.