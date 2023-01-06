Bakan Karaismailoğlu, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’ni açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile bir araya gelip İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaismailoğlu ardından Gaziosmanpaşa'da Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi açılış törenine katıldı.
Törendeki konuşmasında şehirlerin birçok alandaki önemine işaret eden Karaismailoğlu, belediyeciliğin kutsal bir iş olduğunu ve hizmet işi olduğunu belirterek, "Ama Türkiye belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl bir hizmet işi olduğunu, vatanına, milletine 7/24 hizmet etmek olduğunu, 27 Mart 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla öğrendi. O yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şey öğrendik.
"İSTANBUL GENELİNDE 270 KİLOMETRE HİZMET VEREN METRO YATIRIMLARININ HEPSİ 2019 YILI ÖNCESİ YAPILDI"
Kendisinin de iş hayatına İstanbul Gaziosmanpaşa'da başladığını anımsatan Karaismailoğlu, 1994 yılı öncesi İstanbul'da yaşanan başta çöp patlamaları olmak üzere felaket ve hizmet eksikliği noktasındaki konulara atıfta bulunarak, sonraki süreçte 1994 yılından 2019 yılına dek İstanbul'a çok sayıda hizmet yapıldığını dile getirerek İstanbul genelinde bugün 270 kilometre hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesi yapıldı ve hizmete girdiğini söyledi.
"BİZ 2019 YILINDA BOSTANCI-DUDULU METRO HATTINI YÜZDE 70'LİK İLERLEME ORANIYLA DEVRETMİŞTİK"
Bizim derdimiz hizmettir ama görüyoruz ki maalesef o bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı-Dudullu metro hattının açılışlarını yapacaklar. Biz 2019 yılında burayı yüzde 70'lik ilerleme oranıyla devretmiştik, aradan dört yıl geçti, şimdiye kadar çoktan bitirilmesi gereken bir hattı bugün bitiriyorlar. Ona da şükür diyoruz, darısı diğerlerinin başına ama devam eden yatırımlara baktığımızda, bu hızla giderse maalesef bunlar onlarca yıl sürecek.
Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bunların içerisinde Gaziosmanpaşa'yı da ilgilendiren çok önemli bir yatırım vardı. O da Veznecilerden başlayıp Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa meydanda bir istasyon, Küçükköy meydanında bir istasyon, Elma Bahçesi'nden Sultangazi, Habipler'den Fenertepe'ye kadar ulaşan ve tam 5 ilçeyi ilgilendiren çok önemli bir metro yatırımıdır. O zaman planlanmış, projesi bitirilmiş ve ihale aşamasına gelmiş bir hattı.
Maalesef belediye seçimlerinin üzerinden 4 yıl geçti, burada da hiç bir ilerleme yok. Bunlar yapılmazsa İstanbul büyüyemez, halkımızın yaşantısı çileye döner. Bunlar sadece İstanbul'da mı böyle? Maalesef Anadolu'daki CHP'li belediyeler de İstanbul'u örnek almaya başladılar. Aynı örnekleri Adana'da da, Aydın'da da görüyoruz.
"ŞUBAT AYI İTİBARİYLE BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSUNU HİZMETE ALACAĞIZ"
Her geçen gün gelişen İstanbul'un yatırım ve hizmet istediğinin altını çizen Adil Karaismailoğlu, yerel yönetimlerin birinci derecede görevinin kente kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi oluşturmak olduğunu dile getirdi.
Karaismailoğlu, kendilerinin bu vizyonla çalıştıklarına belirterek, "Baktık ki yerel yönetim bunu yapmıyorsa biz yaptık. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğin. Hastanelere en çok ihtiyaç duyulan Kovid-19 salgın süreci, pandemi anında, maalesef belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce direkt devralarak 1 ay içerisinde hastane yollarını yaptık. Hastaneye yol yapmamayı tercih eden bir zihniyeti maalesef İstanbul yaşıyor şu anda. Yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar, devraldık ve şu anda bitiriyoruz. İnşallah şubat ayı itibarıyla da Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da hizmete alacağız. Dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesine en kolay ulaşımı gerçekleştirmiş olacağız. O metroyu devraldığımızda yüzde 5 ilerleme hızı vardı, bugün yüzde 99'lara geldik.
Yine bu hattın paralelinde, bunu devraldığımızda Mahmutbey-Esenyurt metrosu yüzde 5'lerdeydi, onun güneyinde Bağcılar-Kirazlı'dan Halkalı'ya olan metro hattı da yüzde 5 ilerlemedeydi, aradan 4 yıl geçti üzülerek görüyoruz ki hala yüzde 5'ler seviyesinde, yatırımlar ortada duruyor. Yaparlar yapmazlar. Akıllarını başlarına alma niyetleri de yok ama bunları bir gün yapanlar buraya gelip bunları hızlıca yapıp bitireceklerdir, ondan kimsenin şüphesi olmasın."
KADİR TOPBAŞ GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ AÇILIŞI YAPILDI
İstanbul'da yapılan bir çok hizmetin AK Partili belediyelerin ya da bakanlıkların devreye girmesi ile bitirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Kadir Topbaş gençlik ve Spor Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dr. Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş başta olmak üzere çok sayıda yetkili yer aldı.
Adil Karaismailoğlu, bu çerçevede Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini göstererek hayata geçirdiği, basketbol sahası, voleybol sahası, 750 seyirci kapasiteli tribünü, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi ile bu Spor ve Gençlik Merkezi'ne Topbaş'ın adının verilmesinin de çok yerinde bir adım olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.