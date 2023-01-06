Bakan Karaismailoğlu, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’ni açtı

"ŞUBAT AYI İTİBARİYLE BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSUNU HİZMETE ALACAĞIZ"

Her geçen gün gelişen İstanbul'un yatırım ve hizmet istediğinin altını çizen Adil Karaismailoğlu, yerel yönetimlerin birinci derecede görevinin kente kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu, kendilerinin bu vizyonla çalıştıklarına belirterek, "Baktık ki yerel yönetim bunu yapmıyorsa biz yaptık. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğin. Hastanelere en çok ihtiyaç duyulan Kovid-19 salgın süreci, pandemi anında, maalesef belediye tarafından yapımı başlanmış olan bir hastane yolunu yapmayan bir yönetimi görünce direkt devralarak 1 ay içerisinde hastane yollarını yaptık. Hastaneye yol yapmamayı tercih eden bir zihniyeti maalesef İstanbul yaşıyor şu anda. Yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar, devraldık ve şu anda bitiriyoruz. İnşallah şubat ayı itibarıyla da Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da hizmete alacağız. Dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesine en kolay ulaşımı gerçekleştirmiş olacağız. O metroyu devraldığımızda yüzde 5 ilerleme hızı vardı, bugün yüzde 99'lara geldik.

Yine bu hattın paralelinde, bunu devraldığımızda Mahmutbey-Esenyurt metrosu yüzde 5'lerdeydi, onun güneyinde Bağcılar-Kirazlı'dan Halkalı'ya olan metro hattı da yüzde 5 ilerlemedeydi, aradan 4 yıl geçti üzülerek görüyoruz ki hala yüzde 5'ler seviyesinde, yatırımlar ortada duruyor. Yaparlar yapmazlar. Akıllarını başlarına alma niyetleri de yok ama bunları bir gün yapanlar buraya gelip bunları hızlıca yapıp bitireceklerdir, ondan kimsenin şüphesi olmasın."

KADİR TOPBAŞ GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ AÇILIŞI YAPILDI

İstanbul'da yapılan bir çok hizmetin AK Partili belediyelerin ya da bakanlıkların devreye girmesi ile bitirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Kadir Topbaş gençlik ve Spor Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Dr. Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş başta olmak üzere çok sayıda yetkili yer aldı.

Adil Karaismailoğlu, bu çerçevede Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini göstererek hayata geçirdiği, basketbol sahası, voleybol sahası, 750 seyirci kapasiteli tribünü, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi ile bu Spor ve Gençlik Merkezi'ne Topbaş'ın adının verilmesinin de çok yerinde bir adım olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.