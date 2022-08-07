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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu: Phaselis Tüneli ile bölgede karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı
Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:21 Son Güncelleme: 7.8.2022 13:22

Bakan Karaismailoğlu: Phaselis Tüneli ile bölgede karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı

DHA
Bakan Karaismailoğlu: Phaselis Tüneli ile bölgede karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, nisan ayında açılan Phaselis Tüneli'nin bölgede karbon salınımını yıllık 1842 ton azalttığını açıkladı.

Kaş, Demre, Finike, Kumluca gibi batı ilçelerine hem turizm hem de sebze-meyve taşımacılığında ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan Phaselis Tüneli, nisan ayında hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1305 metre uzunluğunda, çift şeritli tüpten oluşan Phaselis Tüneli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKA KISALDI'

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında "Phaselis Tüneli; Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Kaş ve diğer ilçelere güvenli ve konforlu bir yolculuk sağladı. Seyahat süresi 15 dakika kısaldı. Doğa harikası bölgede, karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu: Phaselis Tüneli ile bölgede karbon salınımı yıllık 1842 ton azaldı
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