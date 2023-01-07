Bakan Karaismailoğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri hayata geçti

Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KARAİSMAİLOĞLU: KADİR TOPBAŞ'IN ADININ VERİLMESİ ÇOK YERİNDE
Davetlilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Bakan Karaismailoğlu, spor ve gençlik merkezine Kadir Topbaş'ın adının verilmesinin çok yerinde bir adım olduğunu vurguladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiğini ifade eden İsmailoğlu, "Bu güzel tesisin açılmasında emeği geçen herkese, başta Kadir Topbaş abimize ve değerli Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Biz her zaman İstanbul'un ve İstanbullunun yanındayız" dedi.
USTA: ZİHİNLERİN GELECEĞE HAZIRLANMASINDA BU TESİSLER ÖNCÜLÜK YAPACAK
Başkan Usta, "Bu projenin, Gaziosmanpaşa ilçesinin ilk spor kompleksi, otopark ve pazar yeri projesi olması vesilesiyle, İstanbul'un ağabeyi, İstanbul'da her taşın altında emeği bulunan, katkısı bulunan çok değerli Kadir Topbaş ağabeyimizi rahmetle yad ediyorum. Binlerce gencimize burada hizmet verme imkanı bulduğumuz için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zihinlerin geleceğe hazırlanmasında bu tesisler öncülük yapacak diye düşünüyorum" diye konuştu.
Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş ise, "Sayın Belediye Başkanımız Hasan Tahsin bey tarafından bu komplekse Kadir Topbaş'ın adının verilmesi, Topbaş ailesi olarak bizleri çok mutlu etmiştir, gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.
HER YIL BİNLERCE GENÇ, SPORUN FARKLI DALLARIYLA BULUŞACAK
3 bin 300 metrekare alana sahip olan ve çok amaçlı spor salonlarının yanı sıra 750 kişi kapasiteli tribünü, 300 araçlık otoparkı ve bin 50 tezgah kapasiteli kapalı pazar yerini bünyesinde bulunduran tesis, fonksiyonlu yapısıyla hem sporseverlerin hem de bölge halkının birçok ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi her yıl binlerce genci sporun farklı dallarıyla buluşturacak olan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nde geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor.