Bakan Karaismailoğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri hayata geçti

Kadir Topbaş'ın kardeşi Ahmet Topbaş ise, "Sayın Belediye Başkanımız Hasan Tahsin bey tarafından bu komplekse Kadir Topbaş'ın adının verilmesi, Topbaş ailesi olarak bizleri çok mutlu etmiştir, gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

HER YIL BİNLERCE GENÇ, SPORUN FARKLI DALLARIYLA BULUŞACAK

3 bin 300 metrekare alana sahip olan ve çok amaçlı spor salonlarının yanı sıra 750 kişi kapasiteli tribünü, 300 araçlık otoparkı ve bin 50 tezgah kapasiteli kapalı pazar yerini bünyesinde bulunduran tesis, fonksiyonlu yapısıyla hem sporseverlerin hem de bölge halkının birçok ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandı.