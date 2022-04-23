Bakan Karaismailoğlu’ndan Ardahan’a Doğu Ekspresi müjdesi

Türkiye ile Gürcistan arasında ki ulaşımını sağlayan Aktaş Sınır Kapısı yolu üzerindeki Mozeret Geçidi'nde çift tüplü olarak inşa edilen tünelde ışık görülmesi nedeniyle düzenlenen tören için Ardahan'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan'ın kendisine ilettiği "Doğu Expresinin son durağı Ardahan olsun" talebini olumlu karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, "Neden olmasın, bu talebinizi dikkate alacağız ve bu konuda gerekli çalışmaları başlatacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi. Dernek Başkanı Pehlivan ise, "Biz talebimizi siz değerli bakanımıza ilettik. Gerisi devletimizin yüksek taktirine kalmıştır" diye konuştu. Pehlivan ayrıca Bakan Karaismailoğluna üstünde 'Doğu Expresinin son durağı Ardahan olsun' yazısı bulunan bir de tablo hediye etti.

Tünel programından sonra Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamımda ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle birlikte esnafı ziyaret etti. Daha sonra Şehit ve Gazi aileleri iftar programına katıldı.

İftar sonrası AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlar ve Ardahan Üniversitesi öğrencileri ile sohbet etti.