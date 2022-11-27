Bakan Kirişci: Akıllı otomasyon sulama sisteminin dijitalleşme çalışmalarına devam ediyoruz

"SULAMADA, SADECE DAMLAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMAYLA YETİNMİYORUZ"

Kirişci, tarımsal sulamanın geliştiğine işaret ederek, "Tarla içerisindeki sulamada, sadece damlama veya yağmurlama sulamayla yetinmiyoruz. Bunun sonraki hamlesi olarak hem topraktaki nemin hem de iklimsel, meteorolojik verilerin esas alındığı, buna göre de sulama sisteminin açılıp, kapatıldığı bir sistemin pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Burada kullanılan yazılımın, donanımın yerli ve milli olması bizim için önemli" ifadesini kullandı.