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Giriş Tarihi: 8.3.2022 09:19

Bakan Kirişci bildirdi! Çiftçilere 5,6 milyar liralık destek

AA
Bakan Kirişci bildirdi! Çiftçilere 5,6 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin aktarılacağını açıkladıç

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

HESAPLARA BUGÜN AKTARILACAK

Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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Bakan Kirişci bildirdi! Çiftçilere 5,6 milyar liralık destek
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