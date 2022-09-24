Bakan Kirişci: Doğru politika, doğru duruş bizi bu noktaya getirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

Burada konuşan Kirişci, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye siyasetinin bütün genetik kodlarını değiştirerek bunu olumlu manada siyasete, ekonomiye, büyümeye, istihdama, ihracata ülke yararına olabilecek her türlü alanlara yansıtmayı başarmış özel bir hareketin adı olduğunu söyledi.

Partilerinin 21 yılı geride bıraktığını hatırlatan Kirişci, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi.

Kirişci, 2001'de ülkenin Türkiye'nin bir ekonomik çöküş yaşadığını anımsatarak, "Bu zor şartlarda siyaset sahnesine çıkan AK Parti, bu manada 20 yıllık bir iktidar olarak çok başarılı hizmetlere belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek hizmetlere, bu ülkenin bu aziz milletin yararına adım atmış, bu hizmetleri birer birer vatandaşların istifadesine sunmuştur" diye konuştu.

Bugün AK Parti'nin inşa ettiği muhteşem bir binanın bulunduğunu ve bu binanın her geçen gün daha nitelikli, konforlu, insanların huzurunu ve refahını geliştirdiğini anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"100 günlük, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık dedik hedefler koyduk hamdolsun o hedefleri çok çok ilerilere taşıdık. Düşünün, Türkiye'nin 36 milyar dolar ihracatı var bunun 3,7 milyar doları tarımsal ihracattı, yani yüzde 10'un biraz üzerinde. Türkiye İhracatçılar Meclisi açıkladı 8 aylık ihracat rakamı tüm zamanların rekoru, 8 ayda 21,5 milyar dolarlık ihracatımız var. Yıl sonunda 30 milyar doların üzerine çıkacak. 2002'de tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Şimdi biz sadece tarım ürünleri ihracatını Allah'ın izniyle 30 milyar doların üzerinde gerçekleştireceğiz. Allah ömür verirse de 2023'te de bunu 36 milyar doların çok çok üzerinde görmüş olacağız. Hukuk devletinde demokrasilerde bir kural vardır mevzuat. Türkiye belki anayasasını komple değiştiremedi ama anayasada bu ülkenin kalkınması ve refahı adına yapılması gereken bütün değişiklikleri yaptı ve Türkiye'nin önünde o akla gelebilecek engelleri birer birer kaldırdı. Bununla da yetinmedik biz bir de sistem değişikliğine gittik ve yeni sistemin adı artık parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine dönmüştür ve bu ülkede bugünkü istikrar dönemi başladı. Eksiklikleri olamaz mı olabilir. Daha iyi her zaman iyinin düşmanıdır. Millet olarak, insanlar olarak bireyler olarak elbette daha iyisini yapmak için hep birlikte çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz."