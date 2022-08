Bakan Kirişci: Elektrik borcu olan üreticilere 10 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkanı getirildi

KİRİŞCİ: BORÇLARINI SIFIRLAMALARI İÇİN FIRSAT



Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Bir müjdeyi vermek isterim. Üreticilerimizin elektrikle ilgili borçlarını ödemeleri konusunda finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli krediden yararlanma imkanını getirdik. Bu borçlarını sıfırlamaları konusunda önemli bir fırsattır. İzmir'imiz üzerinden tüm Türkiye'ye seslenmiş olayım. Dünya Bankası kredilerinden OSB'mizin yararlanması hususunda talep bakanlığımız tarafından olumlu neticelendi. 30 milyon dolarlık kredi talebiyle ilgili değerlendirme gerçekleştirilecek. Tarım toprakta yapılır. Bu alanın isabetli seçilmiş olduğunu görünce mutlu oldum. Biz istiyoruz ki tarım topraklarımız lüzumsuz işgallere açık olmasın, mümkün mertebe bu alanlar korunsun" dedi.



'DÜNYANIN ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURDUĞU ÜÇ BAŞLIK VAR'



Bakanı Kirişci, "Bugün Cuma. Cuma günü hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Her şeyden önce burası bir sera organize sanayi bölgesi. Burada bir jeotermal kaynağın kullanılması ve böylelikle enerji gibi önemli bir girdinin daha uygun şartlarda temini ve bunun üretimde etkin olarak değerlendirilmesi söz konusu. Bir diğer yönü itibarıyla da bir araya gelerek müşterek bir iş yapma kültürünü de burada sergileyecek olunması önemli. Dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu üç başlık var; birisi tarım ve gıda, diğeri enerji, üçüncüsü de su. Biz ülke olarak su konusunda zengin bir ülke değiliz. Dünya ortalamasına baktığımızda su problemi olan ülkeler arasındayız. Dünya ortalamasının bin milimetre civarında olduğunu varsaydığımızda bu durumumuzu görmemiz gerekiyor. Yer altı zenginlikleri konusunda ciddi bir dışa bağımlılığımız söz konusu ama jeotermal konusunda elimizi rahatlatan bir durum var. Komisyon başkanı olarak mecliste görev yaptığım dönemde meranın yanı başında jeotermal varsa bunun tahsisini değiştirebiliriz dedik" diye konuştu.



'HER DAİM ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'



AK Parti hükümeti döneminde tarımın aşağı yukarı ihtiyacı olacak bütün mevzuata sahip olduğunu belirten Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu ülkede herkes tarımı konuşuyordu ama ülkenin bir tarım kanunu yoktu. Bu ülkede Atatürk'ün de hayali olan 65 yıllık bir özlem sona erdi. Ülke olarak 'Bugün kendine yetmiyor' gibi hepimizi tebessüm ettirecek sözlerin sarf edildiğini de biliyoruz. Sadece AK Parti döneminde nüfusumuz son 20 yılda ortalama 1 milyon arttı. Biz aynı zamanda dün 3 bin 500 dolar kişi başı milli geliri olan bir ülkeyken bugün 11 dolarlar mertebesinde kişi başı milli gelirimiz var. Ülkemize gelen 2002 yılında 15 milyon turist vardı; ilgili birimlerimiz, pandemi sonrası süreçte bile bu yılı 50 milyon turistle kapatabileceğimizi söylüyor. Refah seviyesinin artışından kaynaklanan sofradaki çeşitliliğimizi, ülkemizi ziyaret eden turistlerimizi kattığımızda bu ülkenin üreticisi eli öpülesi üreticidir. Alın ve akıl teri dökmektedir. 100 yıllık cumhuriyetimizin yeni bir yüzyılı başlayacak. Kent tarımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Kent tarımı bizim için sadece İstanbul, Ankara, İzmir ile sınırlı olmayacak. Jeotermal potansiyeli olan illerimizde de örtü altı yetiştiriciliği uygulamalarıyla bunları gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin üreticisinin daha fazla üretmesi için her türlü desteği vermek adına üreticimizin yanındayız. 20 yılda İzmir'imize tam 27 milyar liralık tarımsal destek sağladık. Bu tarımsal destek bu ülkenin üreticisine verildi. Türkiye kendine yeten, kendi yeterliliğini pek çok alanda sağlamış bir ülke. Bu yıl başta buğday, arpa gibi ürünlerimiz olmak üzere rekolte bakımından çok yüksek. Her daim üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz."