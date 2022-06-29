Bakan Kirişci Kastamonu’da incelemede bulundu

Kirişci, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kıran Köyü, merkezdeki Ömerli Köyü ve Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Köyü ile Devrekani ilçesinde vatandaşları ve üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kirişci, zararların karşılanması için gerekli değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, üreticilerin bu tür olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için sigorta yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.