Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kirişci Kastamonu'da incelemede bulundu
Giriş Tarihi: 29.6.2022 15:52

Bakan Kirişci Kastamonu'da incelemede bulundu

AA
Bakan Kirişci Kastamonu’da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Kirişci, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kıran Köyü, merkezdeki Ömerli Köyü ve Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Köyü ile Devrekani ilçesinde vatandaşları ve üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kirişci, zararların karşılanması için gerekli değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, üreticilerin bu tür olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için sigorta yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kirişci Kastamonu'da incelemede bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA