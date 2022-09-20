Bakan Kirişci, Pakistan’a giden yardım trenini uğurladı

'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALIYIZ'

"Ama şunu da unutmamamız gerekiyor" diyen Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Evet bunlar tabiat olayları, afetler. Ama biz de ülkeler olarak daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bu afetler yaşanmadan alınması gereken tedbirleri almak durumundayız. İnsan olarak, beşer olarak bizlere düşen bu tedbirleri zamanında ve yerinde almaktır. Pakistan'daki yağmurlarının vermiş olduğu bir tahribattır. Eşi benzeri görülmemiş bu felaketten dolayı kardeşlerimizin acılarını bir kez daha paylaştığımızı belirtiyoruz. Van'dan vagonlarımızı inşallah dualar eşliğinde kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbim Pakistanlı kardeşlerimizin ve dünyada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarını, elemlerini gidersin. Bir daha da bu sıkıntıları yaşatmasın diyorum."