Bakan Kirişci: Pancar söküm avansını hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon TL'lik pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Türkşeker aracılığıyla 452 milyon TL'lik pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. @turksekeras— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 25, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun. #SenÜretYeter pic.twitter.com/xzYvmykUSB