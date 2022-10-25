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Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:39

Bakan Kirişci: Pancar söküm avansını hesaplara aktarıyoruz

Bakan Kirişci: Pancar söküm avansını hesaplara aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 452 milyon TL'lik pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 452 milyon TL'lik pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Bakan Kirişci: Pancar söküm avansını hesaplara aktarıyoruz
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