Bakan Kirişci: Sözleşmeli besicilik ile üreticimize iki garanti vereceğiz

"ÜRETİCİMİZİN ASGARİ 5 YILLIK KENDİ ÖNÜNÜ GÖRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Kirişci, "Erzurum'da besi işletmeciliği olan kardeşlerimizin sözleşmeli besicilik yapmalarını sağlayacağız. Üreticimizin asgari 5 yıllık kendi önünü görmesini sağlayacağız. Burada hem fiyat hem de alım garantisi vereceğiz. Üreticimizin herhangi maliyetlerinde yükselme varsa aylık olarak bir kurul oturup bu çalışmayı yönetecek ve üreticimizin lehine ne varsa aynen uygulanacak. Erzurum bizim için hayvansal üretimin başkenti. Özellikle küçükbaşta bizim geleceğimiz olan şehir. Bu şehre her türlü desteği verdik, bundan sonrasında da vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ürettiklerini alım garantisi, fiyat garantisi olarak yardımcı olacağız ve onların endişelerini ortadan kaldıracağız. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) e-Devlet uygulaması üzerinden kısa sürede tamamlanıyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve katılımcılar tarafından toplu açılış için kurdele kesimi yapıldı.