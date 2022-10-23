Bakan Kirişci: Tarımsal kredi limiti artırıldı! Mazot ve gübre için süre öne çekildi

"MAZOT VE GÜBRE İÇİN SÜRE ÖNE ÇEKİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak birkaç gün önce yeni bir uygulama başlattıklarını anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) adını verdiğimiz destekleri bu zamana kadar fiziki olarak ziyaretlerle ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize ziyareti gerektiren bir formatta yapıyordunuz ama 1 Ekim itibariyle her konuda olduğu gibi dijitalleşen bir Türkiye'de, 6804 işlemin e-devlet üzerinden yapıldığı bir Türkiye'de biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-devlet üzerinden 1 Ekim itibariyle yapılabilir hale getirdik. Artık bu iş ve işlemleri 2 günde değil, 2 dakikada ya elinizdeki cep telefonu üzerinden ya da dizinizin üzerindeki iPad üzerinden, masa üstü bilgisayar üzerinden yapabilir hale geldik."

"Özellikle hayvancılıkta da son yıllarda gayet güzel bir gelişmenin yaşandığı Diyarbakır'da, 2 gün önce yine açıklamış bulunduğumuz Et ve Süt Kurumu ile büyükbaş hayvan besicilerinin sözleşmeli üretim yapmalarına imkan sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdik." diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile Et ve Süt Kurumumuz üreticilerimizle masaya oturacak ve üreticilerimize neyi, nasıl, ne şekilde ve nerede üreteceğine karar verecekler. Bir sözleşme metni olacak ve bu sözleşme metniyle tarafların hukukunu gözeten, bu konuda alım ve fiyat garantisini de beraberinde getiren bir uygulama devreye girmiş bulunmaktadır. Bunun lansmanını 2 gün önce Erzurum'da startını verdik. Mazot ve gübre desteğini normal şartlarda 2023 yılının mart ayının sonunda alan üreticilerimize bunu yaklaşık 6 ay öne çekerek inşallah bugünlerde sizlere Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kartlara sadece mazot ve gübre alımında ayni olarak kullanabileceğimiz bir uygulamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu uygulama eminim siz değerli üreticilerimizi çok mutlu edecektir. Çünkü bizler üretimin temel girdisi olan mazot ve gübreyi teminde ve alımda güçlük çeken üreticileriz. Bu güçlüğü finansal açıdan ortadan kaldıracak bu uygulamaya, yine ayın 22'si itibariyle yeni bir uygulamayı devreye koyduk. Ne yaptık Ziraat Bankamızın üreticilerimize kullandırdığı tarımsal kredinin 100 bin lira olan limitini 200 bin liraya çıkardık. Bu limitin artışıyla beraber 100 bin liralık kısmını doğrudan yine Ziraat Bankamızın kartları üzerine, 100 bin liralık kısmını ayni olarak sadece mazot ve gübre alımında kullanmaları için onu da yüklemiş bulunuyoruz."