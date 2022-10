Bakan Kirişci: Tarımsal kredi limiti artırıldı! Mazot ve gübre için süre öne çekildi

"DİYARBAKIR'DA HER ALANDA ÖNEMLİ HİZMETLER YAPILMAKTADIR"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su da kentte yapımı tamamlanan 140 projenin memlekete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Su, şunları söyledi:

"İlimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun destekleriyle her alanda önemli hizmetler yapılmaktadır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya, tarımdan ziraata, gençlik spor hizmetlerinden sağlık hizmetlerine her alanda çok önemli hizmetleri vatandaşlarımızla siz Diyarbakırlı hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bu anlamda yapılan tüm bu hizmetlerde ilimize desteğini esirgemeyen bize her zaman önder olan, lider olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsım adına, sizler adına, Diyarbakırlı hemşerilerimiz adına en kalbi sevgilerimizi hürmetlerimizi şükranlarımızı arz ediyorum. Yapılan tüm bu hizmetlerin, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 140 projenin ilimize, ülkemize sizlere hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."