Bakan Kirişci: Yüzde 50’lik tasarruf rahatlıkla sağlanabilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Küresel Çevre Fonu (GEF) çerçevesinde yürütülecek projeler sayesinde farkındalığın daha hızlı yayılacağını belirterek, "Bu işbirliğimizin artarak devam etmesinin hem uluslararası camiaya hem de ülkemize katkı ve yarar getireceğini düşünüyorum." dedi.

Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen GEF 7. Dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Ortak Projelerinin Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, bu kapsamda yapılacak Kaz Dağları'nda Orman Peyzajının Sürdürülebilir Yönetimi ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi, Gediz Havzası'nda Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi ve Bolu'da Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik Edilmesi Yoluyla Agro-Ekoloji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi tanıtıldı.

Projelerle, sürdürülebilir tarımsal ekosistem için ortamın iyileştirilmesi, arazi kullanım uygulamaları geliştirilmesi ve peyzaj yönetimi bağlamında korunan alan yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, FAO ile yürütülen çok güzel projeler olduğunu belirterek, bu projelerin global anlamda önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin artık bir vaka olduğunun kabul edildiğini dile getiren Kirişci, "Kuraklık var ama bir taraftan da yağışların düzensizliği var. Bu da bir başka tehlikeyi, taşkınları, selleri, insan hayatını ve çevreyi olumsuz etkileyen gelişmeleri beraberinde getirdi. Dolayısıyla olay tek başına kuraklıkla da kalmıyor." dedi.