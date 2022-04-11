Bakan Kurum: 2023’e kadar 6 bin 500 konut ve iş yerini teslim edeceğiz

"GAZİOSMANPAŞA'MIZA SÖZ VERMİŞTİK"

İftar programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan tam iki yıl önce Gaziosmanpaşa'mıza bir söz vermiştik. 'Gaziosmanpaşa ve komşu ilçelerinde iki yeni ağ oluşturacağız. Bunların biri dönüşüm diğeri ise yeşil ağ' demiştik. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız yeni dönüşüm projelerimizi; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarımızla birleştirerek, İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı ördük. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya'dan Bağlarbaşı'na, Sarıgöl'den Yenimahalle'ye ve Pazariçi'ne kadar toplam 6 proje alanında ilk bin konutumuzu 2021 yılında sizlere teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde tamamlayacak, 2023 yılına kadar 6 bin 500 yeni ev ve iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. Ben hem konutlarını alan kardeşlerime sağlık, mutluluk diliyorum hem de yeni evlerini sabırsızlıkla bekleyen kardeşlerimize şimdiden yuvaları hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.