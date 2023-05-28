Bakan Kurum: 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 484 millet bahçesiyle ülkeye 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul'umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, millet bahçeleriyle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırıldığına vurgu yapılarak, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanları ve biyolojik gölet ile İstanbullulara keyifli vakit geçirme imkânı sunulduğu açıklandı. Videoda 285 bin metre alan üzerine kurulan Pendik Millet Bahçesi'nden görüntülere yer verildi. Pendik Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Yeşil alan demek, temiz nefes almak demek. Buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu.