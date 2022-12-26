Bakan Kurum: Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ayder Yaylası'nda var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiği, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sağlanırken afet risklerinin bertaraf edildiği, bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayder'e, İlbank eliyle yapılan çalışmalar kapsamında alt yapı tamamıyla yenilendi. 3 kilometre bisiklet yolu, 6 kilometre içme suyu hattı, 7 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile atık su arıtma tesisi yapıldı. Sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı. Otopark problemini çözmeye yönelik Ayder girişine tamamen doğal yapıyı bozmadan yerin altında olacak şekilde 1750 adet araçlık kapalı otopark inşa edildi. Vatandaşlar, ringlerle tesislerden yararlanabilecek. Ayrıca termal otel ve 6 adet yapıdan oluşan konaklama birimi yapım süreci tamamlanmak üzere. Yapılan bloklar yöresel yayla mimarisine ve mevcut arazi eğimine uygun olarak inşa edildi. İnşa edilen 6 blok tamamen doğal taş ve ahşap kaplamalar ile görselleştirildi. Yeni Ayder projesi kapsamında ayrıca toplam 5 adet ahşap seyir terası ve yürüyüş yolları da mevcut" denildi.