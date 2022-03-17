Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü
Giriş Tarihi: 17.3.2022 15:10

Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

AA
Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Mansion House'daki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Bakan Kurum, Glasgow'da alınan kararların, Paris Anlaşması'nın uygulama döneminde önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

Kurum, Türkiye'nin, "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedefleri doğrultusundaki çalışmalar ile iklim değişikliği finansmanına erişim amacıyla yürütülecek projeler hakkında muhataplarını bilgilendirdi. Bakan Kurum ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu yatırım potansiyeline ilişkin de bilgi verdi.

Toplantıda Kurum'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aytaç Yüksel, İklim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Arzu Önsal eşlik etti.

Görüşmenin ardından, Türkiye ve Birleşik Krallık heyetleri kahvaltıda bir araya geldi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA