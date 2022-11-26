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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum: Düzce'de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz
Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:40 Son Güncelleme: 26.11.2022 10:59

Bakan Kurum: Düzce'de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Düzce depremi sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Murat Kurum, Düzce'deki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini, bunları yıkarak güvenli konutlar inşa edeceklerini açıkladı.

Bakan Kurum: Düzce’de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

"SAĞLIKLI KONUTLARIMIZI İNŞA EDİP EN KISA SÜREDE VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum: Düzce'de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz
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