Bakan Kurum: Düzce’de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz

"SAĞLIKLI KONUTLARIMIZI İNŞA EDİP EN KISA SÜREDE VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı! Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.