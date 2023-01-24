Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya’da 31 bin 944 konut ve iş yeri teslim edildi

ELZAIĞ'DA YAPMI TAMAMLANAN KONUT VE BİNALAR



Bakanlıktan yapılan açıklamada ise inşaat çalışmalarının 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldığı ayrıca 57 noktada inşaat çalışmalarının ve tüm inşa hacminin yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandığı ve bu yıl içinde kalan tüm çalışmaların tamamlanacağı kaydedildi. Açıklamada, "Elazığ'da 27 bin 633 konut yapımı planlanırken 25 bin 722 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 22 bin 441'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 3 bin 575'i köy evi olmak üzere toplam 18 bin 694 afet konutu ve 1831 sosyal konut inşa edilmiştir. 1352 iş yerinden 1178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Toplamda 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okul yapımı planlandı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hasarlı 6 okul ise yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Yine bu kapsamda 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başladı, 15 okul tamamlandı. Arıcak ilçesindeki okul ise tamamlanma aşamasında. Zafran Mahallesi'ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşası tamamlanma aşamasındayken Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyonunun ise inşası tamamlanarak teslim edildi. Planlanan 12 caminin yapımı tamamlanırken il müftülüğüne teslim edildi. Ayrıca Mustafapaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası da tamamlandı" denildi.