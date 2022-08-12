Bakan Kurum: Gaziantep’teki çalışmalarımızla 150 bin kişiye istihdam sağlayacağız

"SANAYİ SİTELERİNİ ŞEHRİN ÇEPERİNE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR"

Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunu dile getiren Kurum, kentin şehir merkezinde artık yeşil alana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şehir merkezinde çocukların oyun oynayacağı alan ve okullara ihtiyacı olduğunu anlatan Kurum, "Bu alanları çıkarabilmemiz için de şehrin içindeki çöküntü alanı olarak tabir ettiğimiz sanayi sitelerini şehrin çeperine taşımamız gerekiyor. Bu manada da yapılan çalışmalar çok önemli" diye konuştu.

Bakan Kurum, projenin gerek depreme dayanıklı gerek altyapısıyla gerekse buradaki verilecek hizmetlerle birlikte Türkiye'nin örnek gösterilecek modern sanayi tesislerinden bir tanesi olacağını kaydetti.

Bakan Kurum'a Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Ali Şahin ve Müslüm Yüksel de eşlik etti.

Bakan Kurum ile beraberindekiler daha sonra, Göllüce ve Karşıyaka kentsel dönüşüm alanlarında da incelemede bulundu.