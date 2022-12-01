Bakan Kurum: Yeni düzenlememizle Sinop’umuzun güzelliğine güzellik kattık

"SİNOP İL MÜDÜRÜ SALİH LİVAOĞLU: SİNOP, KENT MEYDANI PROJESİ İLE NEFES ALACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sinop İl Müdürü Salih Livaoğlu da, Sinop kent meydanı projesi ile ilgili konuştu. Livaoğlu, "Sinop; Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, bunların tarihi izlerini üzerinde taşıyan bir kültür ve medeniyet şehri olması hasebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın kent meydanı projesi, Sinop'un tarihi misyonunu ön plana çıkaracak, şehrin nefes almasına yönelik bir çalışma. Kale surlarının hemen karşı tarafında binalar var. O binaların da dış cephe giydirmeleri yapılacak. Yani biz buna sokak sağlıklaştırması diyoruz. Burada yapılan iş, betonlaşmanın önüne geçen çalışma. Sinop bu proje ile nefes alacak." dedi.