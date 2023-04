Bakan Kurum’dan TOKİ müjdesi: Peşin ödemeye % 25 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) konut ve iş yeri alanların, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacağını bildirdi.TOKİ'den arsa, ev ya da iş yeri alan vatandaşlar için her sene 2 ayrı indirim kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir müjde paylaşarak, yeni kampanyanın başlangıç tarihi olarak 24 Nisan'ı işaret etti. Bugüne kadar vatandaşlara ödeme kolaylığı sunan birçok kampanyayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurum, "Binlerce kardeşimiz bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.Yeni kampanyanın detaylarını aktaran Bakan Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor" bilgisini paylaştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adıyaman'da depremin ardından toplamda 15 bin kişinin yaşayacağı geçici yaşam alanları hafif çelik ve prefabrik olarak inşa ediliyor. Toplam 313 bin metrekare alana yaklaşık 3 bin adet bağımsız bölüm yapılacak. Geçici yaşam alanı içerisindeki yapıların her biri 27 metrekare olacak. Sağlık ocağı, cami, anaokulu, spor salonları ve sosyal donatılar da bulunuyor. Bakan Murat Kurum da, "Adıyaman'ımıza ne yapsak az. Her bir vatandaşımızın yüzü gülene kadar Adıyaman'dan elimizi çekmeyeceğiz" notuyla sosyal medya hesabından Adıyaman'da depremzedelere teslim edilen geçici barınma alanlarının anlatıldığı bir video yayımladı. Videoda Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut eliyle yapılan 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan geçici yaşam alanında tamamlanan etaplara ailelerin yerleşmeye başladığı anlatıldı. Görüntülerde içinde oturma odası, yatak odası, mutfak alanı ve banyonun yer aldığı geçici barınma alanları yer aldı.Depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılanması için devam eden çalışmalar doğrultusunda Emlak Konut, dün iki önemli projeye imza attı. Adıyaman Kahta Deprem Konutları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi yüklenici Baş Yapı İnşaat ile 2.2 milyar TL bedelle imzalandı. Adıyaman Besni Eskiköy Deprem Konutları 1. Etap 1. Kısım İnşaatı işi için de yüklenici 3.5 milyar TL'lik sözleşme Torkam inşaat ile imzalandı.