Bakan Kurum’dan Uşak’ta denetim ekiplerine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denetim yapan ekiplerin maruz kaldığı saldırıya ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Uşak'ta Bakanlığın denetim ekiplerine saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uşak'ta bir sanayi tesisinde denetim yapan ekiplerimiz, işletme yetkilileri tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Görevi başındaki arkadaşlarımıza yönelik şiddeti kınıyorum. Konunun takipçisi olacağız!" ifadelerini kullandı.