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Giriş Tarihi: 9.5.2023 17:21

Bakan Muş, Samsun'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un Terme ilçesinde iş insanları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

AA
Bakan Muş, Samsun’da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentin gelişimi ve ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Samsun'un ekonomik olarak güçlenmesini temenni ettiğini dile getiren Muş, "Terme'nin gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalarımız neyse onlarla alakalı çaba göstereceğiz. Yani Samsun'un gelişmesi, güçlenmesini sağlamak, ekonomik olarak güçlenmesini temin etmek için Terme önemli bir geçiş noktası. Terme, hem bir tarım şehri hem de belirli ölçüde üretim kabiliyeti olan bir ilçe. Dolayısıyla belli başlı, ilerleyen veya sürdürülmesi gereken işler var. Onlarla alakalı çaba sarf edeceğiz, destek çıkacağız. Seçimde tekrar yetkiyi aldıktan sonra bunlar için de çalışmalarımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Seçimlere az bir süre kaldığına dikkati çeken Muş, "Terme bizim her alanda güçlü olduğumuz ve sevdiğimiz, bildiğimiz, takip ettiğimiz bir ilçe. Dolayısıyla Terme'nin milletvekili benim." dedi.

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Bakan Muş, Samsun'da iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
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