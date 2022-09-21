Bakan Nebati ABD’de yabancı fon yatırımcılarıyla bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için ABD'de bulunan Nebati, New York'taki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ ANLATILDI

Yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştüklerini belirten Nebati, "Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

Nebati, dün de Citibank Kamu Sektörü Küresel Başkanı Julie Monaco'yu, talebi üzerine Türkevi'nde ağırladıklarını dile getirerek, küresel ekonomik görünüm ve Türkiye'nin ekonomik yapısını konuştuklarını aktarmıştı.

Bakan Nebati, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve beraberindeki heyetle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyetle bir araya geldiklerini kaydetmişti.