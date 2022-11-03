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Giriş Tarihi: 3.11.2022 16:47 Son Güncelleme: 3.11.2022 16:52

Bakan Nebati açıkladı: İmzalar atıldı

Bakan Nebati açıkladı: İmzalar atıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısını imzaladığımız protokol ile tamamladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 11. Dönem Toplantısını imzaladığımız protokol ile tamamladık.

Komisyon kapsamında, Umman Ticaret, Sanayi, Yatırım ve Teşvik Bakanı Sn. Al Yousef ve beraberindeki heyetini Bakanlığımızda ağırladık ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldık.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini ifade ederek eğitimden tarıma, sanayiden turizme kadar birçok alanda işbirliğinin arttırılarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati açıkladı: İmzalar atıldı
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